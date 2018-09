Schildpad Henk is de nacht goed doorgekomen

Bijtschildpad Henk (foto: Omroep Zeeland)

Het blijft onduidelijk hoeveel schade het zoute Westerscheldewater heeft aangericht aan de ingewanden van Henk. Dit wordt pas duidelijk wanneer de bijtschildpad gaat eten en zijn voedsel gaat verteren. Volgens Ad Bom van Reptielenzoo Iguana kan dat nog zeker twee weken duren: "Pas dan wordt duidelijk of Henk het overleeft."

Bom is wel positief, want Henk is een stuk actiever en alerter. Henk ligt nu veel onder warmtelampen om weer op temperatuur te komen. "Hij werd gevonden bij 13 graden op het strand, dat is 15 graden lager dan waar het dier normaal in leeft."

Bijtschildpadden leven in zoet water en komen voor in de USA en Zuid-Canada. Henk heeft een lengte van een meter en een schildlengte van 50 centimeter. Het lijkt een lief dier, maar een bijtschildpad kan zich op het land erg agressief en bijterig gedragen.

'Misschien als verstekeling'

Het is nog onduidelijk hoe Henk in Vlissingen terecht is gekomen. Het is uitgesloten dat Henk op eigen gelegenheid vanuit Noord-Amerika naar Vlissingen is gezwommen. Volgens Bom moet hij daar hulp bij hebben gehad. "Misschien is hij wel als verstekeling via een schip hier gekomen?"