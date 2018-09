BLØF kan best tegen een beetje bier

(foto: Omroep Zeeland )

De artiesten die een biergooiverbod met een contract afdwingen, hebben het recht het optreden af te breken zonder dat ze het geld terug moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Je bent betaald, dus je moet spelen." Paskal Jakobsen

BLØF-zanger Paskal Jakobsen vindt dat niet kunnen. "Al staat de helft van het publiek met z'n rug naar je toe. Je bent betaald, dus je moet spelen", laat hij aan de NOS weten. BLØF kan volgens de frontman dus best tegen een beetje bier.

Dertig seconden op het podium

Andere artiesten hebben al daadwerkelijk gebruikgemaakt van de geen-bierdouche-clausule in hun contract. Zo brak Lil' Kleine al na een halve minuut een optreden in Hengevelde af, omdat er bekers bier langs zijn hoofd vlogen. "Ik heb nu dertig seconden op het podium gestaan en ik heb 15.000 euro verdiend. Dank je wel!", zei de rapper voordat hij van het podium liep.

Afgelopen weekend deed rapper Boef hetzelfde in Geffen, maar hield het wel vijf minuten langer vol op het podium. Hij had dezelfde boodschap toen hij wegging: "Voor mij is het simpel, ik kan gewoon naar huis. Ik heb mijn geld toch al gekregen."

Jakobsen vindt het vreemd dat artiesten als Ronnie Flex en Boef weglopen van het podium. Zelf heeft hij het met BLØF al een paar keer meegemaakt dat er tijdens een optreden bier werd gegooid. Dat vindt de band niet altijd erg, volgens Jakobsen. Hij vindt het wel ongepast als er tijdens een rustig nummer, waarbij hij met zijn ogen dicht staat te zingen, bier in zijn gezicht wordt gegooid.

Dankbaar

Er zijn ook artiesten die juist er dankbaar gebruik van maken als er bier wordt gegooid. De zanger van de band John Coffey is daar een voorbeeld van. Hij wist op Pinkpop een biertje uit het publiek te vangen. Hij besloot niet van het podium te lopen, maar het bier op te drinken en verder te gaan met het optreden.

Bier gooien tijdens optredens is niets nieuws. Veel mensen denken bij bier gooien al snel aan de band Normaal. Bij optredens van die band vlogen liters bier de lucht in. Dat heeft Normaal aan zichzelf te danken; bij het filmen van de videoclip bij het nummer Alie vond de band dat het wel iets feestelijker mocht.

Een traditie was geboren

Er werden kratten met halve liters bier uitgedeeld, de flessen werden voor het openen eerst geschud en het bier spoot alle kanten op. Voor Normaal-fans was de traditie van bier gooien geboren.

