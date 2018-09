NVM: Te veel dure recreatiewoningen in Zeeland, balans is zoek

Vakantiepark in Nieuwvliet-Bad (foto: Omroep Zeeland )

Die kanttekening plaatst de NVM bij de publicatie van verder rooskleurige cijfers. De markt van recreatiewoningen neemt namelijk in heel Nederland toe, maar de groei is in Zeeland het sterkst. Zowel het aantal recreatiewoningen als de vraag naar zulke woningen is in onze provincie flink gestegen, meldt de NVM op basis van cijfers over 2017.

Minder gunstige voortekenen

In onze provincie worden volgens de NVM op dit moment zelfs meer recreatiewoningen gebouwd dan in welke andere provincie dan ook. Maar tegelijkertijd ziet NVM-voorzitter Ger Jaarsma dus ook minder gunstige voortekenen.

"We zien een duidelijke tweedeling in de markt van recreatiewoningen", aldus Jaarsma. "Wellicht dat er vanuit een gezond marktperspectief zelfs meer dure woningen worden gebouwd dan je zou wensen."

Tweedeling in Zeeland het grootst

Die tweedeling vindt plaats in heel Nederland, maar is in Zeeland het grootst. Dat komt doordat hier in verhouding veel relatief dure recreatiewoning worden aangeboden. Van alle recreatiewoningen in Nederland in de prijsklasse boven de 500.000 euro wordt bijna de helft in onze provincie aangeboden.

De gemiddelde vraagprijs in Zeeland is dan ook, net als vorig jaar, weer sterk toegenomen. Die is met ruim 20 procent toegenomen en staat nu op 428.471 euro. Landelijk nam de gemiddelde transactieprijs met 6 procent toe, naar 148.450 euro. Die blijft daarmee wel iets meer dan 20.000 euro onder de gemiddelde prijs van het topjaar 2008.

Zeeuwse overnachtingsplekken te duur

De cijfers van de NVM stroken ook met eerdere signalen van reiswebsite puuropreis.nl. Die site concludeerde dat veel Nederlandse toeristen Zeeland links laten liggen in het hoogseizoen omdat ze de Zeeuwse overnachtingsplekken te duur vinden, op basis van een vergelijking van zoekgegevens met boekingsgegevens.

