'Super gaaf en onwerkelijk om beste jonge chef te zijn'

Manouk Wols uit Aardenburg heeft in Rotterdam de Euro Toques Young Chef Award gewonnen. In de wedstrijd voor jonge chefkoks tot 25 jaar nam Wols het op tegen vier anderen. Wols is sinds vorig jaar sous-chef bij restaurant Dell'arte in Cadzand.

Manouk tijdens de wedstrijd (foto: Manouk Wols ) Bij het begin van de wedstrijd kregen ze een box met daarin ingrediënten waar ze een voor-, hoofd- en nagerecht mee moesten maken. Alleen voor het voorgerecht stond vast wat ze moesten maken; Beignets de Cervelle. Voor dat gerecht kregen de deelnemers bavette (vorm van mager rundvlees), rauw buikspek, weiting en kalfshersenen. Doordat Manouk met haar voorgerecht en dessert gelijk eindigde met de anderen, gaf het hoofdgerecht de doorslag. De jury schotelde ze gebakken bavette en tartaar voor met onder andere romanesco en gekonfijte aardappelen. Manouk Wols na de prijsuitreiking (foto: Manouk Wols ) Manouk heeft met haar winst een week stage gewonnen bij een Euro-Torque- restaurant in Europa en 500 euro zakgeld. Vlak na de wedstrijd moet het bij Manouk allemaal nog een beetje bezinken. "Maar het is echt super gaaf en nog een beetje onwerkelijk." Euro-Toque is een vereniging van professionele koks en restauranteigenaars die staan voor gezonde voeding die op een ambachtelijke manier en met natuurlijke producten worden bereid. Het keurmerk dat door de vereniging wordt uitgereikt is een initiatief van de gerenommeerde Franse kok Paul Bocuse, die begin dit jaar overleed.