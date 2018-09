'Het wrak van de Spyros Armenakis valt uit elkaar'

Om erachter te komen hoe het wrak er onder water uit ziet zijn we meegegaan met een duik door Betty van den Berg en Roel van der Mast. Zij zijn ervaren duikers. Vanuit hun rubberboot doken ze een uur op het wrak en maakten onderwateropnames.

Mast over het stuurhuis

"Het wrak valt uit elkaar", zegt Betty als ze weer boven komt. "Je kunt wel herkenbare dingen nog zien, zoals de mast die over het stuurhuis ligt, prachtig begroeid. Verder hebben we lieren gezien, die werden gebruikt bij de mast." Roel is inmiddels ook boven water. "Delen van het stuurhuis zijn ook nog te zien. De boeg en de ruimen, heel herkenbaar allemaal."

Af en toe lekt er nog olie uit het wrak, zoals in augustus van dit jaar. "Wij hebben geen olie gezien", zegt Roel. "Het zal best ergens vandaan komen als de temperaturen van het zeewater hoog zijn, maar vandaag geen druppel."

Genoten

Beide duikers hebben genoten van de duik. "Het zicht was zoals we dat wel vaker zien in de Westerschelde", vertelt Betty terwijl ze in de boot is geklommen. "Aardig wat stof, maar door het stof heen kon je wel heel herkenbare dingen zien."

