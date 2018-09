Verkeersveilig Event moet het aantal verkeersongelukken in Zeeland verminderen

De dag bestond uit verschillende onderdelen zoals een verkeersquiz, remwegdemo, en een fietsparcours. De 10-jarige Sam van basisschool de Golfslag nam dat laatste behoorlijk serieus. "Je moet alles slalommen en over een houten balk rijden. Als het een keer mislukt kan je leven ervan afhangen", zegt hij. Zijn klasgenootje Cheryl denkt daar iets luchtiger over. "Soms ga ik zonder handen fietsen en dat is niet zo handig, maar ik heb gelukkig nog nooit een ongeluk gehad."

Zeeuws verkeersveiligheidslabel

Als scholen op een goede manier aandacht geven aan verkeersveiligheid dan krijgen zij van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel. "Twintig procent van de Walcherse basisscholen heeft dit label en dat vind ik te weinig. Daarom hopen we dat ze op deze dag inspiratie opdoen en meer aandacht geven aan bewustwording van gevaar in het verkeer zodat het percentage in de toekomst hoger wordt", aldus Van der Maas.