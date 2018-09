Rosevelt-collectie brengt 40.000 euro op

Belgische verzamelaar is in zijn nopjes met zijn middeleeuwse kaart van Zeeland (foto: Veilinghuis De Jager in Goes)

Volgens veilingdirecteur Arno de Jager was de Belgische verzamelaar 'erg verguld' met zijn nieuwe aanwinst. Een ander interessant stuk in de veiling was de Chronyk van Zeeland uit 1791. Daarin staan alle Zeeuwse families, buitenhuizen en kastelen uit die tijd. Bijzonder is dat de kaarten in miniatuurversie zijn afgebeeld, het waren een soort pocketboeken avant la lettre zou je kunnen zeggen.

Een soort pocketboeken avant la lettre, dit is de Cronyk van Zeeland uit 1791 (foto: Veilinghuis De Jager in Goes)

De familie Cateau van Rosevelt uit New Orleans, stamt af van dezelfde familie Van Rosevelt die, via een andere tak, na een kleine naamswijziging ook de Amerikaanse presidenten Theodore en Franklin Delano Roosevelt heeft geleverd. Hun voorouders, de familie Van Rosevelt komt oorspronkelijk van het eiland Tholen, waarschijnlijk uit Oud-Vossemeer.

'Fraaie stukken'

Alle stukken uit de bibliotheek van de familie Cateau van Rosevelt zijn volgens De Jager succesvol geveild. "Vele liefhebbers hebben fraaie stukken aan hun collectie kunnen toevoegen", aldus de veilingdirecteur.

Dit bloedkoralen collier ging onder de hamer voor 26.600 euro (foto: Veilinghuis De Jager in Goes)

Duurste veilingstuk van de dag was een bloedkoralen collier, die werd verkocht voor 26.600 euro. Dat is een uitzonderlijk hoog bedrag, maar geen nieuw record. Wel staat deze bloedkoralen collier nu in de top 5 van duurste colliers die ooit zijn geveild bij Veilinghuis De Jager in Goes.

