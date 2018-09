Komt 3FM's Glazen Huis naar Zeeland?

Andere jaren stond het Glazen Huis van 3FM in één Nederlandse stad, zoals vorig jaar in Apeldoorn. Begin dit jaar werd al bekend dat de opzet van de Request Actie anders wordt dan voorgaande jaren, maar over de inhoud is tot dusver niks bekend gemaakt.

'Wij weten van niks!'

Een woordvoerder van de jaarlijkse ijsbaan op de Markt van Middelburg heeft zo zijn twijfels. "Wij weten sowieso nog van niks." De vergunning van de gemeente voor het plaatsen van de ijsbaan is dan wel nog niet helemaal definitief, maar de datum (29 november tot en met 14 januari) staat volgens hem al wel vast.

De ijsbaanwoordvoerder acht dan ook de kans dat het Glazen Huis naar Middelburg komt erg klein. "We hebben ooit met de gemeente afgesproken dat wanneer het Glazen Huis naar de Markt in Middelburg komt, we dat tijdig zouden weten."

Geen bericht ontvangen

Ook bij koffiezaak Robuust, met een kiosk midden op de Markt, hebben ze geen bericht ontvangen van de gemeente over het moeten zoeken naar een andere plek. "Wij hebben geen idee."

Een geel lintje bij Middelburg hint op de eventuele komst van het Glazen Huis. (foto: Omroep Zeeland)

Bij de gemeente Middelburg stonden ze ook vreemd te kijken van het mysterieuze kaartje. "Ja, ze laten Middelburg zien, maar voor ons is het ook een groot raadsel." Andere plaatsen die zijn aangegeven op de kaart zijn Eindhoven, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden en Zwolle.

Definitieve plannen

Maandag 24 september presenteert 3FM de definitieve plannen van de Serious Request-actie voor het goede doel. Tot die tijd blijft het gissen, of het Glazen Huis voor het eerst naar Zeeland komt, of niet. Intussen telt NPO 3FM op sociale media af: