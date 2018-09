Nieuw moeder- en kindcentrum Goes geopend

Moeder en kindcentrum geopend in ADRZ Goes (foto: Omroep Zeeland)

Verpleegkundigen van de verschillende afdelingen kunnen op deze nieuwe afdeling nauwer met elkaar samenwerken. En ouders en kinderen kunnen dag en nacht bij elkaar blijven. Het centrum is ontworpen volgens het concept "het gezin zo veel mogelijk bij elkaar houden". Op alle kamers kunnen ouders en kinderen zo veel mogelijk dag en nacht bij elkaar blijven. Dat geldt voor de verloskamers, de kraamkamers en de kamers op de kinderafdeling.

Slaapbank voor kersverse vader

Op de verloskamers staan bijvoorbeeld slaapbanken voor vaders, zodat zij tijdens lange bevallingen 'niet meer op een stoel hoeven hangen'. Kersverse vaders worden niet meer 's avonds naar huis gestuurd, maar kunnen blijven slapen. Er is ook meer apparatuur aanwezig, voor het geval een pasgeboren baby extra hulp nodig heeft, zoals bijvoorbeeld zuurstof. Op enkele kraamkamers zijn nu ook aansluitingen voor een couveuse. Zo kunnen de kwetsbare baby's bij hun moeder op de kamer blijven in plaats van te verhuizen naar een grote couveuseruimte. Maar zo'n aparte couveuseruimte is er nog wel, want sommige zeer kwetsbare baby's hebben extra zorg en toezicht nodig.

Lang op gewacht

Het moeder en kindcentrum van het Adrz is een langgekoesterde wens, waar meer dan tien jaar over gepraat en nagedacht is. Nu het ziekenhuis na vele financieel moeilijke jaren weer zwarte cijfers schrijft, is er eindelijk weer geld voor investeringen.

Maandag worden de eerste patiënten verwacht.