Oesterseizoen geopend; 'maar gelukkig waren er ook bolussen'

(foto: Omroep Zeeland)

Kees van Beveren, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging, is in ieder geval wel tevreden over de eerste oesters, ondanks de tegenvallers van de afgelopen jaren. "In deze zit veel vlees. Ze zijn dik en vet en smaken prima."

Voor de opening vandaag waren veel mensen uitgenodigd om mee te varen en de eerste lichting oesters boven water te halen en te proeven. "Het is een verrukkelijke smaak. Je proeft de zee, de vis en ze zijn echt groot dit jaar. Dus kan je erop kauwen", zegt een vrouw die haar enthousiasme over de oester niet onder stoelen of banken steekt. "Het heeft een onnavolgbare smaak", gaat ze verder "maar je moet wel van vis houden", besluit ze nuchter.

En waar de een er niet over uitgepraat raakt, vindt de ander het maar niks. "Ik griezel ervan en kan er niet eens naar kijken!", zegt een andere vrouw. Ondanks dat ze geen oesters lust, geniet ze wel van de dag. "Want het is een prachtig uitzicht met een heerlijk gezelschap", en gelukkig voor de vrouw waren er behalve oesters ook bolussen mee aan boord.

Traditiegetrouw werd het eerste mandje oesters geveild voor het goede doel (foto: Omroep Zeeland )

Traditiegetrouw is het eerste mandje oesters geveild voor het goede doel. Dit jaar werd het recordbedrag van 11.200 euro geboden door Schaal- en Schelpdierenhandelaar Vette en Verhaart uit Yerseke.