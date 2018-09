Björn Kuipers: 'Zeeuwse ondernemers moeten verder kijken dan alleen CV'

Net terug uit Madrid kwam Kuipers naar de Inspiratiedag van uitkeringsinstantie UWV in Vlissingen. In Spanje moest hij gisterenavond nog de Champions League-wedstrijd Real Madrid - AS Roma fluiten. Toch had hij nog wat energie over om Zeeuwse werkgevers en werkzoekenden te inspireren: "Er zijn veel banen, maar weinig mensen om ze op te vullen. Ik zou werkgevers mee willen geven om verder te kijken dan alleen een CV."

Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is en moeilijk als je niet aan de bak kunt komen. Daarom wil ik de werkzoekenden vandaag inspireren om vol te houden." Björn Kuipers, voetbalscheidsrechter

Als supermarktondernemer heeft Kuipers veel ervaring met ondernemen, maar niet met werk zoeken: "Ik heb nooit ervaren om werkloos te zijn. Tijdens mijn studie Bedrijfskunde in Nijmegen heb ik altijd werk gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is en moeilijk als je niet aan de bak kunt komen. Daarom wil ik de werkzoekenden vandaag inspireren om vol te houden."

Over een tekort aan scheidsrechters maakt hij zich een stuk minder zorgen. "Volgens mij heeft Zeeland ook een aantal goede scheidsrechters. En mochten er te weinig zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat we ze naar hier halen om te scheidsrechteren."