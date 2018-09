Levensredders uit Hulst gezocht

Reddingsband (foto: Pixaby)

Volgens de gemeente zijn er inwoners die door snel en goed ingrijpen het leven van een persoon hebben gered. Die 'prestaties van formaat', wil de gemeente belonen. Daarom worden die mensen op vrijdagmiddag 16 november in het stadhuis in Hulst in het zonnetje gezet.

De gemeente bepaalt zelf wie er in het zonnetje wordt gezet. Daarbij wordt er gekeken naar de 'zwaarte' van de levensreddende handeling. Mensen kunnen levensredders tot en met vrijdag 12 oktober aanmelden via info@gemeentehulst.nl of telefonisch via 14 0114.