'Raad van toezicht Arduin heeft andere dingen aan het hoofd dan salaris'

John Kerstens vindt dat de raad van toezicht zich met andere dingen bezig moet houden dan hun salaris (foto: ANP )

"Er is bij Arduin al een hele tijd veel aan de hand. Ik zou denken dat de raad van toezicht in zo'n situatie bezig is met het oplossen van de situatie en daarna eens gaat nadenken over het eigen salaris", zegt Kerstens. Agema vindt de verhoging 'te gek voor woorden'.

Woensdag meldde de PZC dat de leden vorig jaar hun vergoeding hebben verhoogd. Zo kreeg de voorzitter, Jan Geluk, in 2016 nog 10.620 euro en vorig jaar 17.672 euro.

Hoewel de verhoging volgens de wet is toegestaan, wil John Kerstens dat de minister zegt wat hij van de verhoging vindt. "Ik vind dat de minister naast de cliënten, medewerkers en ouders van cliënten moet gaan staan en een moreel appèl moet doen op de leden van de raad van toezicht." Agema (PVV) gaat een stapje verder en wil van de minister weten of hij bereid is om de bestuurders van Arduin sancties op te leggen.

Kerstens voelt zich met zijn oproep geen roepende in de woestijn. Eerder heeft hij een soortgelijke oproep gedaan. Toen ging het over de beloning van de raad van toezicht van een zorginstelling in Friesland en daar is de verhoging teruggedraaid. "Je moet je realiseren als je in de raad van toezicht zit, wat dit nou doet met cliënten, ouders en medewerkers die zich zorgen maken. Je moet je met andere zaken bezighouden als raad van toezicht", volgens het Kamerlid.

'Raad van toezicht moet nu met andere dingen bezig zijn'

Het is niet voor het eerst dat John Kerstens aan de bel trekt over Arduin. Voor zomer heeft hij ook vragen gesteld, toen naar aanleiding van het zwartboek dat door vakbond FNV was opgesteld over de hoge werkdruk bij Arduin. "Toen was de reactie; er is niet zoveel aan de hand. En nu wordt inmiddels wel erkend dat er veel aan de hand is en heeft iedereen en alles het gedaan, behalve het bestuur van Arduin."

Eerder deze week heeft Tweede Kamerlid Joba van den Berg van het CDA ook Kamervragen gesteld over de situatie bij Arduin. Zij wil van de minister weten of de zorg van cliënten bij Arduin nog wel in goede handen is. Dat deed ze naar aanleiding van het nieuws dat de inspectie voor de gezondheidszorg Arduin heeft opgedragen een deel van de cliënten over te plaatsen naar collega-instellingen, omdat de zorg ernstig tekort schiet.

Lees ook: