Recron: ga zorgvuldig om met je vaste gasten

(foto: Ria Brasser )

Arthur van Disseldorp van de Recron benadrukt dat een camping-eigenaar in zijn recht staat om stacaravans voortaan van zijn terrein te weren en te vervangen door vakantiehuisjes. "Daar zijn de algemene voorwaarden voor. Die kleine lettertjes zijn al vele jaren geleden opgesteld samen met consumentenorganisaties."

"Maar", geeft van Disseldorp toe, "dat is het rationele gedeelte van het verhaal. Op het moment dat jij en ik al dertig jaar op de camping staan, daar lief en leed hebben gedeeld en een contract dan onderbroken wordt... Dan kan je wel zeggen dat het volgens de regeltjes is gegaan, maar wordt het toch een emotioneel verhaal."

Volgens de algemene voorwaarden van de Recron heeft een campingeigenaar een opzegtermijn van een jaar plus het lopende contractjaar. Dus als een campingeigenaar in juni van dit jaar heeft aangegeven dat het contract wordt opgezegd, gebeurt dat pas eind 2019.

De Recron roept haar leden in de brief op campinggasten zo vroeg mogelijk in te lichten over nieuwe toekomstplannen, ze erbij te betrekken en een alternatief voor de campinggasten klaar te hebben, als er bij herstructurering geen plaats meer is op de camping. Daarnaast moeten de campingeigenaren vooral niet te rigoureus te werk gaan en de tijd nemen.

Volgens de Recron zijn vaste gasten een trouwe groep recreanten, die Zeeland niet kan missen. Daarbij haalt de organisatie een onderzoek aan van de HZ en het kenniscentrum Kusttoerisme uit 2017. Daarin staat dat Zeeland 16.000 stacaravans telt, waar 40.000 gasten al jaren 'fijne vakanties hebben doorgebracht'.

De Veerhoeve

De brancheorganisatie heeft de brief verstuurd naar aanleiding van verschillende reorganisaties op Zeeuwse campings, zoals op de Veerhoeve in Wolphaartsdijk. Daar is onder de campinggasten veel onrust ontstaan naar aanleiding van de toekomstplannen van de camping. 250 gasten raken hun vaste plek kwijt en moeten op zoek naar een andere camping.

Volgens Van Disseldorp heeft de eigenaar van de Veerhoeve correct gehandeld en voldoet hij aan alle regels. "Dat is de letter van de wet. Emotioneel is dat anders, maar hij doet het echt correct."

Protest

Morgen protesteren vaste gasten van de Veerhoeve in Wolphaartsdijk, de Witte Raaf in Arnemuiden en Duinrand in Burgh-Haamstede bij het provinciehuis in Middelburg. Hun caravans moeten wijken voor de bouw van vakantiehuisjes.

