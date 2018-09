Tafel brengt kunstcollecties bij de mensen thuis

(foto: Omroep Zeeland)

De 'onvergetelijke museumtafel', zoals het project met de kunstcollecties heet, is een uitbreiding op de al wat langer bestaande 'belevenistafel'. Dat is een interactieve tafel met touchscreen waar verschillende activiteiten mee gedaan kunnen worden door voornamelijk mensen met Alzheimer. Het helpt hen herinneringen op te halen, te genieten, een spelletje te spelen en zelfs te schilderen zonder vieze handen te krijgen.

De uitbreiding met de museumcollecties is een initiatief van het Stedelijk museum en het Van Abbemuseum. De musea vinden dat kunst voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht leeftijd, achtergrond, overtuiging en/of beperking. In het kader van die gedachte hebben ze het 'onvergetelijk museum' ontwikkelt, voor mensen met dementie en hun dierbaren.

'Niks voor mij'

Na wat uitleg aan de bewoners van Cornelia in Zierikzee gaan de dames Dorst, Van Sinderen en Van der Hulle voor het eerst aan de slag met de tafel. Maar de goede bedoelingen ten spijt, ze worden er niet bepaald enthousiast van. "Voor mij hoeft het niet", zegt mevrouw Dorst bij het zien van het eerste schilderij. "Ik zou er niet nog een keer naar kijken."

Mevrouw Van Sinderen is ook niet echt enthousiast: "Wat moet je hier nou van zeggen?" Als haar wordt gewezen op het gemak dat ze dan niet meer naar een museum hoeft, antwoordt ze: "Ja, maar daar ging ik toch niet naartoe. Niks voor mij."

De Onvergetelijke Museumtafel is nog wel even wennen...

De meningen zijn verdeeld, want Mevrouw van der Hulle is wel enthousiast over de kunst die ze via de tafel te zien krijgt. Ze wil zichzelf geen kunstkenner noemen, maar ze heeft er door haar man wel het een en ander over geleerd. "Soms moet je iets vaker zien om het te kunnen waarderen. Dat zei mijn man altijd," vertelt ze. Met hem ging ze regelmatig naar het museum. Omdat dat niet meer kan, is ze dus erg blij met de tafel.

Meer dan alleen kunst kijken

Volgens Astrid Hannewijk van verzorgingshuis Cornelia is de tafel niet het doel op zich. "De tafel is het middel tot een gesprek. Dat kan het ophalen van herinneringen zijn, maar ook een onderwerp voor gesprek." Telkens als er een foto of schilderij voorbijkomt staan er vraagtekens op, bij het klikken op die vraagtekens komt er of meer informatie over de kunstenaar of een vraag aan de kijker. Zo is een vraag bij een foto van twee jongens op een Pools strand in welke omgeving de bewoners graag eens gefotografeerd willen worden.

Volgens Hannewijk helpt het 'onvergetelijk museum' op deze manier om extra aandacht te geven aan de bewoners door het te hebben over het dagelijks leven. En over de ietwat negatieve vraag van een van de dames wat ze nou van die kunst moet vinden, antwoord Hannewijk: "Dit is kunst, dus daar mag u alles van vinden wat u wilt."