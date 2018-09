Zeeland wordt wakker: Kamervragen Arduin, vaste campinggasten en Heer van Borsele

(foto: Ria Brasser )

Recron: ga zorgvuldig om met vaste gasten

De Recron, de brancheorganisatie van recreatie-ondernemers, heeft in een brief haar leden opgeroepen zorgvuldig om te gaan met vaste gasten als ze hun camping willen veranderen. Volgens Arthur van Disseldorp van de Recron is meer dan alleen 'de letter van de wet' om rekening mee te houden. Omdat sommige gasten al meer dan 30 jaar op een vaste plek staan en lief en leed met de buren hebben gedeeld, moet er ook rekening worden gehouden met de emotionele gevolgen.

John Kerstens vindt dat de raad van toezicht zich met andere dingen bezig moet houden dan hun salaris (foto: ANP )

'Raad van toezicht Arduin heeft andere dingen aan het hoofd dan salaris'

De PvdA en PVV hebben Kamervragen gesteld over de salarisverhoging van de raad van toezicht van Arduin. Volgens PvdA-kamerlid Kerstens hebben de leden van de raad van toezicht wel andere dingen aan het hoofd dan een salarisverhoging. Fleur Agema vindt het 'te gek voor woorden'.

(foto: Omroep Zeeland)

Tafel brengt kunstcollecties bij de mensen thuis

Het klinkt als een ideale oplossing. Een interactieve tafel waarop je de kunstcollecties van het Stedelijk museum in Amsterdam en het Van Abbe museum in Eindhoven kunt bekijken. Het bespaart reistijd, geld en je kunt op je eigen tempo en in je eigen vertrouwde omgeving van de collecties genieten. Verpleeghuis Cornelia in Zierikzee heeft zo'n tafel, maar het is nog geen onverdeeld succes.

Rinus de Bart is Heer van Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Rinus de Bart uit Hoedekenskerke is geëerd met de waarderingsspeld Heer van Borsele. Hij kreeg de speld opgespeld door burgemeester Gerben Dijksterhuis.

Een vlinder (Icarus blauwtje) in Goes (foto: Arjan van Lomwel )

Het weer

Het blijft vandaag flink waaien: windkracht 7 tot 8. Later op de dag krijgt de zon meer ruimte. Er stroomt koelere lucht de provincie binnen, waardoor het vanmiddag een graad of 16 wordt.

Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.