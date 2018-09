Eigenaars stacaravans protesteren: Wij willen blijven!

Protest van eigenaren stacaravans in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om vaste gasten die een stacaravan hebben op de Witte Raaf in Arnemuiden, De Veerhoeve in Wolphaartsdijk of Duinrand in Burgh-Haamstede. De eigenaren van stacaravans voelen zich overvallen door de verbouwplannen van de (nieuwe) eigenaren op hun camping.

Meer van deze tijd

Volgens de eigenaren van die campings passen de vakantiehuisjes meer bij deze tijd en leveren ze ook meer op. Recron, de brancheorganisatie van recreatie-ondernemers, zegt dat deze eigenaren handelen volgens de regels. Tegelijkertijd doet de organisatie een oproep aan haar leden om zorgvuldig om te gaan met vaste campinggasten wanneer een camping wordt omgebouwd tot een vakantiepark.

De campinggasten hopen dat de Zeeuwse politici een stokje steken voor de ontwikkelingen

