Kinderopvang zet bolderkar aan de kant na tragisch ongeluk Oss

De Stint van de kinderopvang in Kapelle (foto: Stichting Prokino)

Frank van Beek, regiodirecteur van Stichting Prokino waar kinderopvang Juultje onder valt, laat weten dat er een hoop onduidelijk is en dat de elektrisch aangedreven bolderkar daarom voorlopig niet gebruikt wordt. Hij gaat er niet vanuit dat er iets mis is, maar neemt het zekere voor het onzekere: "Ik laat de Stint nog eens een keer goed controleren, bijvoorbeeld of er iets mis kan gaan met de remmen. Dit had niet mogen gebeuren en je wilt zeker niet dat het nog een keer gebeurt."

Veilig vervoersmiddel

José de Jong van Veilig Verkeer Nederland liet op Radio 1 weten het verstandig te vinden dat kinderdagverblijven ervoor kiezen de Stint tijdelijk niet te gebruiken. Wel geeft De Jong aan dat de bolderkar, als je er verstandig mee om gaat, een veilig vervoersmiddel is. "Er zijn heel veel Stints in Nederland en daar is tot nu toe weinig of niets mee gebeurd."

Daar sluit Van Beek zich bij aan. "Eén van de redenen waarom wij de Stint hebben aangeschaft, is omdat het een veilig vervoersmiddel is. Daar kijk je naar en denkt ook: het is leuk voor de kinderen om zo vervoerd te worden. Veiliger dan dat je met z'n allen op een fiets gaat of moet gaan lopen."

Voorlopig geen bolderkar bij kinderopvang in Kapelle

Van Beek heeft gisteren de ouders laten weten dat de Stint voorlopig aan de kant blijft staan bij kinderopvang Juultje.