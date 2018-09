Nog steeds geen duidelijkheid over Ploegstra

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

Met de nieuwste onderzoekstechnieken zijn beschikbare telefoongegevens en telefoons onderzocht. Ook de telefoon van Ploegstra zelf, kleding van hem en de auto zijn hiermee onderzocht. Het is nog niet bekend of dat iets heeft opgeleverd. De politie wil op dit moment geen toelichting geven.

Ploegstra heeft in het verleden wel eens gezegd, dat hij een duikschool op Aruba wilde beginnen. Daarom is zijn verdwijning ook daar via de politie gedeeld.

Verdwijning In 2010 verdwijnt Herman Ploegstra (35) uit IJzendijke spoorloos na een bezoek aan de sportschool. Zijn grijze BMW X5 wordt later die nacht, leeg, aangetroffen aan de Duiveslhoekseweg tussen Breskens en Nummer Een.

De auto van Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

De familie heeft na de verdwijning van Ploegstra een privédetective in de arm genomen om onderzoek te doen naar de verdwijning van Herman Ploegstra. Haar dossiers zijn in juli aan het onderzoeksteam overhandigd en bevatten volgens de politie nieuwe informatie. Wat die informatie is, wil het team in het kader van het onderzoek nog niet openbaar maken.

DNA van Ploegstra

Het DNA van Herman Ploegstra is opgeslagen in de databanken van het Koninkrijk der Nederlanden en in internationale databanken van landen die het Prüm-verdrag hebben ondertekend. Hierdoor is het mogelijk om informatie op het gebied van DNA, vingerafdrukken en verkeersgegevens uit te wisselen voor opsporingsdoeleinden voor justitie en politie.

Verdrag van Prüm Dit verdrag werd op 27 mei 2005 in het Duitse Prüm ondertekend door zeven EU-landen om de uitwisseling van informatie voor juridische- en politie-opsporingsdoeleinden te regelen. Inmiddels zijn daar nog vier landen bijgekomen. De landen die het verdrag hebben ondertekend zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Finland, Slovenië, Hongarije en Noorwegen.

De politie blijft nog steeds op zoek naar mensen die informatie of bepaalde ideeën hebben over de verdwijning van Herman Ploegstra.