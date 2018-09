Renovatie Stationsbrug blijkt veel duurder; werkzaamheden opgeschort

In een oude verflaag van de stationsbrug in Middelburg is chroom-6 gevonden (foto: Hamelink uit Middelburg)

Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) wil geen bedragen noemen, maar herhaalde enkele malen dat het om een groot, extra bedrag gaat. De provincie overlegt vanmiddag met de aannemer, die al veel kosten heeft gemaakt voor de renovatie. De voorbereiding van de renovatie begon al in 2012.

De VVD-fractie in Provinciale Staten vroeg zich vanmorgen af, waarom het zo lang heeft geduurd voordat werd ontdekt dat er chroom-6 in oude verflagen zat.

Nieuwe brug beter?

De fracties van CDA en SP wilden weten, of de extra kosten zo hoog zijn, dat wellicht een nieuwe brug beter zou zijn. Gedeputeerde Van der Maas begreep de vraag. Hij schetste wel dat dan, bovenop de kosten voor een nieuwe brug, nog steeds de saneringskosten van de oude brug komen.

De renovatie van de Stationsbrug in Middelburg is tot nader orde uitgesteld (foto: HV Zeeland)

De Stationsbrug ligt in het centrum van Middelburg en verbindt het NS-station en de kantoren van de gemeente Middelburg en het Waterschap met de rest van de stad voor wandelaars en fietsers.

Om de overlast van de renovatie van de Stationsbrug te beperken, wordt een beweegbare loopbrug neergelegd. Fietsers moeten omrijden. De tijdelijke brug beperkt de scheepvaart, omdat de loopbrug op werkdagen maximaal vier keer per dag open gaat voor passerende schepen.

Krimpen aan den IIssel

De brug zou eigenlijk 26 september worden weggehaald om te worden gerenoveerd in Krimpen aan den IJssel. Maar na de ontdekking van het giftige chroom-6 in de verflagen, werd al duidelijk dat de renovatie vijf maanden langer zou duren dan gepland. De brug zou eerst in februari 2019 weer op zijn plaats liggen, wat opschoof naar de zomer van 2019. Dat wordt nu waarschijnlijk nog veel later.

Lees ook: