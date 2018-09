Zoutelande van BLØF in top 10 van de Lage Landenlijst

Stem hier voor de Lage Landenlijst 2018

BLØF nestelt zich met deze notering tussen klassiekers als Het Dorp van Wim Sonneveld, Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List, en Iedereen is van de Wereld van The Scene. Uit Vlaanderen zijn Het Zesde Metaal, Kommil Foo, Gorki, Wim de Craene, Yevgueni en Raymond van het Groenewoud vertegenwoordigd in de top 10.

De Lage Landenlijst werd voorheen uitgezonden door Radio 5 in samenwerking met de Radio 1 (Vlaanderen) maar dit jaar is de rol van Radio 5 overgenomen door drie Nederlandse regionale omroepen: L1, Omroep Brabant en Omroep Zeeland. Stemmen voor de Lage Landenlijst kan tot en met zaterdag 22 september. Op die dag volgt er een uitzending met de definitieve lijst live gepresenteerd vanuit Zoutelande door Jan Hautekiet van Radio 1 en Kirsten Paulus van L1.

De gezamenlijke uitzending van de Lage Landenlijst is van 9 uur 's ochtends tot 18 uur live te horen op de radio bij Omroep Zeeland, L1, Omroep Brabant en Radio 1. Dat houdt in dat al onze reguliere radio-programma's vervallen tussen 9 en 18 uur. De nieuwsbulletins deze dag worden ook verzorgd door de gezamenlijke omroepen en bestaan uit een mix van nieuws uit Vlaanderen, Brabant, Limburg en Zeeland.

Het nummer Zoutelande is een track van het album AAN van BLØF. Het is een cover van Frankfurt Oder van de Duitse muzikant Axel Bosse. Op de albumversie is alleen de stem van Paskal Jakobsen te horen. In oktober 2017 verscheen de single-versie, een duet met de Vlaamse Geike Arnaert.

De single was uiterst succesvol in Nederland en Vlaanderen. In februari bereikte Zoutelande de nummer 1-positie in de Nederlandse Top 40 (de tweede keer voor BLØF na Holiday in Spain). Tien weken zou het nummer de lijst aanvoeren. In de Mega Top 50 stootte BLØF Rood van Marco Borsato van de troon als Grootste Nederlandstalige Hit ooit. In de Vlaamse Ultratop 50 stond Zoutelande 39 weken genoteerd, waarvan 6 op nummer 1. In de Vlaamse lijst met uitsluitend Nederlandstalige nummers voerde Zoutelande zelfs 21 weken de lijst aan. Een record!

In beide landen was Zoutelande goed voor een gouden plaat. Bij de jaarlijkse uitreiking van de 3FM Awards wonnen BLØF en Geike Arnaert de award voor Beste Nummer.