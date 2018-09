Arduin: excuus aan cliënten en familie

Arduin schrijf in de brief: "Deze berichten hebben ook hun neerslag op u allen, onze cliënten en hun verwanten. We vinden dat heel vervelend voor u en bieden u daarvoor onze excuses aan."

Locatie Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Directe aanleiding voor de brief was het overplaatsen van cliënten van het behandelcentrum in Aagtekerke naar een andere zorginstelling, deze week. Dat gebeurde na controles door de Inspectie Gezondheidszorg. Bij die controles was er sprake van 'grote tekortkomingen' in de zorg voor de cliënten.

In de brief benadrukt Arduin dat de vestiging niet dicht gaat. "Wij respecteren de maatregel en betreuren het dat het zoveel onrust bij u heeft veroorzaakt. De vestiging gaat in ieder geval niet dicht. En Arduin natuurlijk ook niet!"

Extern bureau ingeschakeld

Naast de excuses geeft de zorgorganisatie inzicht in het al gestarte verbeterprogramma: Arduin 2.0. Er zijn volgens Arduin al verschillende verbeteringen doorgevoerd en er is nu een extern bureau ingeschakeld voor extra ondersteuning. Via werving- en selectiebureau Corsten & Corsten is Arduin op zoek naar een interim-bestuurder die de huidige directeur Peter van Wijk gaat ondersteunen.

