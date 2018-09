Weer chemisch afval gevonden, nu 21 vaten bij Sint-Maartensdijk

Afgelopen woensdag werd chemisch afval gevonden in Tholen en Scherpenisse. Twee weken geleden lagen er dampende vaten in een berm in IJzendijke. Begin deze maand trof de politie negen vaten in en rond een sloot in Sluiskil aan.

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten die vanochtend zijn gevonden. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen die vondst en de eerdere dumpingen deze maand.

