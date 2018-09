Extra kosten voor Stationsbrug lopen in de miljoenen

Harry van der Maas, bestuurder van de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De aannemer die de renovatie uitvoert, ontdekte enige tijd geleden de schadelijke stof chroom-6 in oude verflagen van de Stationsbrug. Duidelijk was al dat de renovatie daardoor vijf maanden langer zou duren. Gisteravond kreeg het gedeputeerde Harry van der Maas ook het definitieve bedrag voor het verwijderen van chroom-6. In de Statenzaal noemde Van der Maas vanochtend geen bedragen, maar hij liet wel weten 'enorm geschrokken" te zijn.

Het gaat om miljoenen euro's

Na afloop sprak Van der Maas over miljoenen euro's. De kosten lopen hoog op door de verwerking van het schadelijke chroom-6. Sinds begin dit jaar mag deze schadelijke stof, die in sommige verfsoorten zat, alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

Door de extra kosten valt het project nu ook onder de regels voor Europees aanbesteden, de drempel voor zulke projecten ligt sinds 1 januari van dit jaar op 5.548.000 euro.

Gedeputeerde Van der Maas geeft aan dat hij niet automatisch de portemonnee gaat trekken om de extra kosten op te hoesten. "Dat moeten we nog eens gaan bekijken. De aannemer is lang onduidelijk geweest over de extra kosten. Hij kwam telkens met andere bedragen. Gisteravond hoorden we opeens dit bedrag."

