Vier gewonden bij fruitpluk in Hoedekenskerke

Bij een ongeluk in Hoedekenskerke is een voertuig in de sloot beland (foto: HV Zeeland)

De vier slachtoffers waren op het voertuig aan het werk. Het is nog niet duidelijk hoe het landbouwvoertuig in de sloot terecht is gekomen. De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk bij de boomgaard. De Vrouwenweg is volledig afgesloten.