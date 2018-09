Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Douane vindt twintig kilo cocaïne in lading bananen

In de haven van Vlissingen heeft de Douane gisteren twintig kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verstopt in een schip dat geladen was met bananen. De cocaïne had een straatwaarde van ruim een half miljoen euro.

Drugs gevonden tussen bananen (foto: Politie Vlissingen) Het schip was afkomstig uit Zuid-Amerika. De drugsvondst wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie, FIOD, Douane en Zeehavenpolitie. Eerder deze maand vond de Douane ook 350 kilo cocaïne tussen een lading bananen in de haven van Vlissingen. Lees ook: Grote drugsvondst in Vlissingen: 350 kilo coke tussen de bananen