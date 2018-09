Drie gewonden bij aanrijding Serooskerke

Aanrijding op de Delingsdijk. (foto: Wijkagent Schouwen)

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur op de kruising met de Nieuwe Prunjeweg toen een Duitse en een Nederlandse auto op elkaar botsten. De twee inzittenden uit de Duitse auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Dirksland vervoerd, de inzittende van de andere auto is met letsel naar Goes gebracht.

De weg was enige tijd dicht. Een bergingsbedrijf heeft de auto's weggehaald.