Brandweer had handen vol aan buitenbranden

Die drukte merkte ze ook op de post aan de Olympiaweg in Vlissingen volgens postchef Robert-Jan de Nooijer. "Het was een turbulente zomer met veel extra vraag in verband met de droogte." De post aan de Olympiaweg moest zelf ook uitrukken voor een paar duinbranden. Veiligheidsregio Zeeland stelde vanaf 28 juni tot 27 augustus een verhoogd risico in op natuurbranden in Zeeland.

Dubbele alarmering

De Vlissingse post is een van de drie posten in Zeeland die een 4X4 wagen heeft die het strand op kan. De post kan daarom ook worden opgeroepen voor branden buiten hun eigen gebied zoals bijvoorbeeld op de Kop van Schouwen. Ook had de post een zogenoemde dubbele alarmering voor natuurbranden. Dat betekent dat twee keer zo veel brandweermensen tegelijk worden opgeroepen voor een natuurbrand om te zorgen dat er meteen grootschalig uitgerukt kan worden.

Brandweer Vlissingen in de duinen (foto: Brandweer Vlissingen)

Robert-Jan de Nooijer: "We hebben een vrijwillig korps van veertig mensen. We hebben wel wat extra druk ervaren door de dubbele alarmering." Zo moest de post constant in de gaten houden of er genoeg mensen waren om de auto's te bedienen.

Buitenbranden

Het was voor veel van de Zeeuwse brandweerposten een drukke zomer. Zo waren er in totaal 48% meer buitenbranden. Het betekende een grotere inzet van de brandweervrijwilligers. Kijk voor een vergelijking van het aantal buitenbranden in het overzicht hieronder.

Overzicht buitenbranden

Brand Zomer 2017 Zomer 2018 Buiten Afval/Rommel 5 1 Buiten Berm 27 10 Buiten Container 17 23 Buiten overig 93 173 Natuur Bosbrand 0 1 Natuur Duinbrand 2 3 Natuur overig 0 2 Totaal 144 213

De zomer was erg droog. Toch ligt postchef De Nooijer niet wakker van het feit dat het kleinste peukje een heel natuurgebied in brand kan zetten. De Nooijer: "Wij denken niet zozeer na over de oorzaak, maar wel over de gevolgen. Daar zijn wij voor." Nu de droogte voorbij is, is er ook gestopt met de dubbele alarmering.

Restanten van een duinbrand (foto: Brandweer Vlissingen)

Lees ook: