Zo is het om in het AZC te leven

"Ik heb geprobeerd niet te denken. Ik wilde altijd bezig zijn, met Nederlands leren, met sporten", zegt Diyar Talabani. Tijdens een bezoek aan het AZC voelt hij weer hoe zwaar de tijd was dat hij hier woonde. "Ik dacht altijd aan mijn familie", vertelt hij, "En ik heb veel stress gehad over mijn asielprocedure."

Plaats voor 330 vluchtelingen

Het AZC in Middelburg is gevestigd in een voormalig bejaardentehuis. Er is plaats voor 330 vluchtelingen. Slaapkamers hebben drie slaapplaatsen. Elke gang heeft een gezamenlijke keuken en een gezamenlijke badkamer. Diyar had geluk, hij hoefde zijn kamer maar met een andere vluchteling te delen. Een jongen met wie hij bevriend raakte en waarmee hij samen kookte.

Dat er vele nationaliteiten dicht op elkaar leven, geeft de nodige problemen. "Kijk hier bijvoorbeeld", zegt Diyar in een van de gezamenlijke keukens, "Het is hier niet schoon." Hij heeft er vaak ruzies tussen medebewoners over meegemaakt. Zelf was hij ook vaak boos over alle viezigheid. "Ik heb veel schoongemaakt, maar na een uur het was weer zo." Ruzies ging hij liever uit de weg.

Slaapkamer in het AZC Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Na vijf maanden wachten kwam er eindelijk bericht. "Ik heb van de stress de hele nacht niet geslapen. In de ochtend hoorde ik van Vluchtelingenwerk dat ik kon blijven. ik ben zo blij." Sinds maart woont hij op een kleine flat in Vlissingen. Hij leert voor zijn inburgeringsexamen en wil daarna zijn rijbewijs gaan halen en een studie beginnen.

Wat vindt hij van de manier waarop in Nederland vluchtelingen worden opgevangen? "Ik wil niet vertellen dat alles dingen honderd procent perfect zijn, maar ik zie dat de wel goed zijn geregeld."

Open Dag

Wie zelf eens een kijkje wil nemen in het azc van Middelburg kan dat morgen doen. Dan is het open dag in het azc.