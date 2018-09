Wilson terug in selectie Hoek in topper tegen Noordwijk

Fabian Wilson juicht nadat hij Hoek op voorsprong heeft gezet in het bekerduel tegen Gemert (foto: Orange Pictures)

Wilson kreeg een rode kaart in het duel tegen Eemdijk en werd door de KNVB voor twee duels geschorst. Hij miste daardoor wedstrijden tegen FC Lisse en ASWH. Toch is het volgens trainer Dennis de Nooijer niet zeker dat Wilson gelijk weer terugkeert in de basis. "Zijn vervanger Jelle Klap heeft het goed gedaan."

De Nooijer kan tegen Noordwijk geen beroep doen op een aantal spelers. Aanvaller Sidy Ceesay ontbreekt vanwege prive-omstandigheden . Sven Mbikulu raakte donderdag op de training wederom geblesseerd. Onduidelijk is nog wat Mbikulu heeft.

Thomas van Renterghem, Levi Mombarg en Marijn Wijkhuijs gaan met het tweede elftal mee. "Ik neem vijftien man mee naar Noordwijk. Het is goed dat spelers minuten maken in het tweede elftal in plaats van dat ze bij het eerste op de bank zitten."

Noordwijk werd vorig seizoen kampioen in de Hoofdklasse A. Hoek eindigde in diezelfde klasse op de vierde plaats. Het onderlinge duel in Hoek eindigde in een 2-2 gelijkspel. De wedstrijd in Noordwijk werd met 2-3 gewonnen door Hoek door goals van De Backer, Le Conge (eigen doelpunt) en Ceesay.

Noordwijk staat op de tweede plaats achter koploper Quick Boys. Hoek staat op de gedeelde derde plaats. Noordwijk - Hoek begint morgen om 14.30 uur op Sportpark Duinwetering.