Zorgen over hoeveelheid vakantieparken rond het Veerse Meer

Het Veerse Meer (foto: Jac van Zanden)

De fractie zegt teleurgesteld te zijn dat de grote lijnen van de Kustvisie niet zouden zijn overgenomen in het Omgevingsplan, dat bepaalt hoe Zeeland eruit gaat zien. In het Omgevingsplan zouden veel meer mogelijkheden zijn om recreatiewoningen bij te bouwen dan eigenlijk in de Kustvisie was afgesproken, zegt de SP. In de Kustvisie staat dat uitbreiding van recreatieparken alleen mag bij een aantal toeristische hotspots zoals Zoutelande, om het open karakter van de provincie te behouden.

Toename

Volgens de SP is het sowieso onzin om zoveel nieuwe recreatiewoningen bij te bouwen, omdat de vraag naar deze woningen zou zijn afgenomen. Dat werd fel bestreden door Mark Faasse van de fractie Zeeland Lokaal, in het dagelijks leven makelaar. Faasse wees erop dat de vraag naar vakantiewoningen in Zeeland volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) juist toeneemt.

Toch begrijpt hij de ongerustheid van de SP wel. "De kust is helemaal dichtgetimmerd", zegt Faasse. "We hebben altijd gezegd: er moet meer recreatie komen in het achterland. Nu wil het toeval dat er opeens heel veel - en ook grote - projecten bijkomen. Wij vinden dat eigenlijk iets te veel van het goede."

(foto: Tanja van Eenennaam)

Aandachtsgebied

Om de bebouwing aan de randen van het Veerse Meer tegen te gaan, diende de SP een motie in om van het Veerse Meer een 'aandachtsgebied' te maken voor de provincie Zeeland. Normaal wijst de provincie alleen aandachtsgebieden bij de kust aan, maar volgens de SP staat ook de kust van het Veerse Meer onder druk. Deze motie werd vandaag verworpen.