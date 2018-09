Deel dit artikel:













Poepbacterie is weg; zwemmen in Zoutelande kan weer

Het negatief zwemadvies voor de kust van Zoutelande wegens de poepbacterie is opgeheven. Dinsdag stelde de provincie een negatief zwemadvies in, nadat in het water een te grote concentratie van Intestinale Enterokokken werd gemeten, een bacterie die van nature in ontlasting van mensen en dieren voorkomt.

Strand bij Zoutelande (foto: John Bosch) Intestinale Enterokokken zijn in principe niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden - denk aan een verminderde weerstand - wel gezondheidsklachten veroorzaken zoals maag- en darmklachten of infecties. Uit nieuwe metingen blijkt dat de bacterie niet meer is aangetroffen en er gewoon weer gezwommen kan worden bij Zoutelande. Het waarschuwingsbord zal weggehaald worden. Lees ook: Negatief zwemadvies voor de kust van Zoutelande wegens 'poepbacterie'