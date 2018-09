Axelse bevrijding herdacht: 'Ik ben blij dat er nu niet meer zo veel oorlog is als toen'

Het is inmiddels 74 jaar geleden dat de Zeeuws-Vlaamse stad werd bevrijd. De gevechten rondom Axel in september 1944 waren heftig. Bijna 150 Polen lieten het leven bij de bevrijding. Na dagenlange gevechten wisten de Polen onder dekking van mist een zogenoemde Bailey-brug te leggen over het zijkanaal naar Hulst. Daarna was de weg naar Axel open. Als traditie werden de bruggen die door Poolse militairen werden gebouwd vernoemd naar een stad in Polen. In dit geval was dat Gdynia.

Een Bailey-brug is een noodbrug. De ontwerper van de brug was de brit Donald Bailey. Voor 1941 waren de bruggen een stuk minder sterk, maar omdat tanks zwaarder werden, moesten de brugen ook steviger worden gemaakt. In 1941 werd de Bailey-brug officieel als Standard Military Bridge in dienste gesteld bij het Corps of Royal Engineers. Een Bailey-brug is simpel in elkaar te zetten. Er zijn geen kranen voor nodig en het 'klinken' van de brug kan met menselijke spierkracht worden gedaan. bron: strijdbewijs.nl

De leerlingen worden met legervoertuigen naar het oorlogsmonument van Axel gebracht voor een officiële herdenking met een minuut stilte en een bloemlegging. Tijdens het Wilhelmus zingen een paar van hen mee, terwijl ze plechtig een hand op de borst leggen. "Het is heel bijzonder", vertelt Jayden van Gils plechtig. "Omdat de Poolsen ons toch hebben bevrijd in Axel. Dus het is wel speciaal dat ze hier dan herdacht kunnen worden. En dat er nu niet meer zo veel oorlog is als toen."

Heel dankbaar

Esma Turkman heeft genoten van de rit door de stad en ze vond de herdenkingsdienst speciaal: "Die mensen hebben hun leven gegeven voor onze bevrijding. Ik ben ze heel dankbaar."

De leerlingen van groep acht werden opgehaald met legervoertuigen (foto: Omroep Zeeland)

Organisator Mario Maas kijkt altijd uit naar de dag van de herdenking. "Het blijft toch bijzonder, zeker omdat er ook Poolse soldaten bij zijn." Voorheen werden de leerlingen van groep acht alleen in jubileumjaren opgehaald, maar sinds dit jaar geeft de gemeente financiële steun, dus worden de leerlingen ieder jaar met de bijzondere legervoertuigen opgehaald.