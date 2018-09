Strandbewaking draaide overuren afgelopen zomer

Cadzand vanuit de lucht (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse Noordzeekust is verdeeld onder vier strandwachtgebieden, Van zuid naar noord zijn dat Zeeuws-Vlaanderen, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland. We zetten de opvallendste resultaten van zuid naar noord op een rij.

Zeeuws-Vlaanderen

RSG Safety coördineert de strandbewaking in de gemeente Sluis. Volgens Jan-Henk Wilting hadden de Zeeuws-Vlaamse strandwachten afgelopen zomer iets meer reddingen op zee. De grote acties, zoals reddingen met een helikopter, bleven nagenoeg gelijk. De strandwachten hebben in Zeeuws-Vlaanderen hetzelfde aantal uren gedraaid als vorig jaar, iedere dag van 11.00 uur tot 19.00 uur.

Het Badstrand in Vlissingen op een zomerdag in juli (foto: Jan Daniels)

Vlissingen

"Het is wel duidelijk dat strandwachten veel uren hebben gemaakt, vaak met lange dagen doordat badgasten tot laat in de avond op het strand en in zee verbleven", zegt Albert Dijkstra van de Vlissingse strandwacht. Ook was het drukker in Vlissingen. Dijkstra: "Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er ten opzichte van 2017 circa 40 % meer hulpverleningen hebben plaatsgevonden." Vanaf de maand augustus hadden de strandgangers in Vlissingen volgens Dijkstra opvallend veel last van wespensteken.

Stranddag in Dishoek (foto: Ria Brasser)

Veere

De strandwachtposten van Veere hebben ook meer uren gemaakt tijdens de mooie en lange zomer. Dat kwam vooral omdat ze hun werktijden hebben aangepast. Voorheen waren ze van 10.00 uur 's ochtend tot 18.00 uur 's avonds op de strandwachtposten aanwezig. Sinds deze zomer was er ook toezicht tot 20.00 uur 's avonds op het strand. "Het aantal hulpverleningen is deze zomer nagenoeg hetzelfde als vorig jaar", licht Jacoliene van Weele van Stichting Strandexploitatie Veere toe. Wel voegt ze daaraan toe dat ook de badgasten op de Veerse stranden deze zomer erg veel last hebben gehad van wespen.

Uit de lucht: strand Schouwen (foto: Omroep Zeeland)

Schouwen-Duiveland

De reddingsbrigade van Schouwen-Duiveland laat weten dat ongeveer honderd actieve lifeguards deze zomermaanden meer dan 10.000 uren hebben gemaakt. 8.000 uur is een normaal aantal voor de Schouwse redders. Er zijn daar 746 hulpverleningen verricht ten opzichte van 662 vorig jaar. Het grootste deel van de acties van dit jaar was EHBO: 723 keer. Eddy van Well van de strandreddingsbrigade Westerschouwen: "Een flink deel van de EHBO-gevallen was te wijten aan scherpe schelpen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft hiervoor op een locatie, waar de overlast het ergst was, waarschuwingsborden geplaatst. Daarnaast waren er ook ernstiger gevallen. In een geval werd succesvol een AED door de lifeguards ingezet."

De oorzaak van de drukke zomer voor de strandwachten in Zeeland is te vinden in het mooie weer. Warmterecords en extreme droogte, zo zal de zomer van 2018 de boeken in gaan. In Westdorpe werd het begin deze week nog 26 graden waarmee het record van het aantal warme dagen per kalenderjaar is verbroken. Klik verder in de volgende lijst om nog eens te lezen hoe warm het was aan de Zeeuwse costa.

Ook is het een drukke zomer geweest voor de Zeeuwse brandweer. Door de droogte waren er meer buitenbranden te blussen dan vorig jaar. In juni, juli en augustus van 2017 waren er in Zeeland 144 buitenbranden. In dezelfde periode van dit jaar waren dat er 213. Dat is een toename van 48%.