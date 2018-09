Het voetbal in Krabbendijke zit in de lift; club is ambitieus

Krabbendijke viert feest na het behaalde kampioenschap in de 3e klasse B 2017/2018. (foto: Frans van Pagee)

Het voetbal in Krabbendijke zit in de lift. De club hoopt uit te groeien tot een stabiele tweedeklasser. Volgens trainer Pim Bruins zou dat moeten kunnen. "Ik geloof er heilig in dat het verschil tussen de derde en tweede klasse niet zo groot is. De doelstelling is om komend seizoen zo hoog mogelijk te eindigen. Als deze spelersgroep snel leert, denk ik dat we snel kunnen aanhaken."

Krabbendijke wordt gelijk voor de leeuwen gegooid, want de ploeg begint morgen met een uitwedstrijd tegen Bruse Boys. Daarna volgt Arnemuiden. "Dat zijn twee ploegen die bovenin gaan meespelen. Samen met SSV'65", verwacht Bruins.

Historie Krabbendijke In het seizoen 1978/1979 speelde Krabbendijke voor het laatst in de tweede klasse. De klasse-indelingen van toen zijn niet te vergelijken met de huidige indelingen. Toch valt op dat Krabbendijke sinds dat seizoen nooit hoger dan de derde klasse speelde. Het kampioenschap van vorig seizoen is dus uniek, met promotie tot gevolg. 2018-20??: 2e klasse

2009-2018: 3e klasse

2008-2009: 4e klasse

2006-2008: 3e klasse

1994-2006: 4e klasse

1988-1994: afdeling Zeeland (1e klasse)

1984-1988: 4e klasse

1979-1984: 3e klasse

1978-1979: 2e klasse

Krabbendijke-trainer Pim Bruins (foto: Frans van Pagee)

Ook als club Krabbendijke wil stappen maken. Volgens Bruins wil Krabbendijke een belangrijke regiofunctie vervullen in Reimerswaal. Ook voor de omliggende kernen als Kruiningen, Waarde en Rilland. "Daarin moet de club nog stappen maken. Denk daarbij aan het opleiden van spelers door goede jeugdtrainers. Zodat we kunnen doorselecteren".

Meerdere mensen binnen de vereniging hopen dit te realiseren. "Kees Hoekman, de nieuwe voorzitter, speelt hier een belangrijke rol in. Ook Bart Dierickx, Robin van Koeveringe en ik werken eraan", zegt Bruins, die aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer begonnen is.