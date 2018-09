BLØF in top 3 van de Lage Landenlijst met Zoutelande

BLØF en Geike Arnaert treden op bij Lage Landenlijst om derde plek te vieren (foto: Gedeputeerde Ben de Reu)

De keuze voor Zoutelande als locatie komt door de ongekende populariteit van het gelijknamige nummer van BLØF over dit Walcherse dorp. Zowel in Nederland als Vlaanderen stond dit nummer lange tijd op nummer 1 in alle ranglijsten. Niet voor niets word je bij het binnenrijden van Zoutelande je verwelkomd met deze BLØF-tekst.

Bij het binnenrijden van Zoutelande word je verwelkomd met deze BLØF-tekst (foto: Raymond Merkx)

Dat nummer was ook meteen goed voor de hoogste Zeeuwse notering in de lijst. Zoutelande van BLØF eindigde als derde. En dat werd natuurlijk gevierd met een live-optreden in Zoutelande.

Op nummer twee eindigde Ploegsteert van Het Zesde Metaal, vorig jaar was dat nog de nummer één. De lijst werd aangevoerd door Ruimtevaarder van Kommil Foo.

Klassiekers

Verder staan in de top 10 ook klassiekers als Het Dorp van Wim Sonneveld, Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List, en Iedereen is van de Wereld van The Scene. Uit Vlaanderen zijn ook Wim de Craene, Yevgueni en Raymond van het Groenewoud vertegenwoordigd in de top 10.

Wat is de Lage Landenlijst?

De Lage Landenlijst werd voorheen uitgezonden door Radio 5 in samenwerking met de Radio 1 (Vlaanderen) maar dit jaar is de rol van Radio 5 overgenomen door drie Nederlandse regionale omroepen: L1, Omroep Brabant en Omroep Zeeland. Stemmen voor de Lage Landenlijst kan tot en met zaterdag 22 september. Op die dag volgt er een uitzending met de definitieve lijst live gepresenteerd vanuit Zoutelande door Jan Hautekiet van Radio 1 en Kirsten Paulus van L1.

Het publiek heeft de afgelopen weken door te stemmen de volgorde van de top 100 bepaald. De stemmers konden drie favorieten kiezen uit de lijst van 100 nummers die is samengesteld door twintig Nederlandse en twintig Vlaamse muziekkenners. De complete top 100 vind je op de website van de Lage Landenlijst.

Spraakverwarring

De uitzending kwam vanuit een hotel in Zoutelande en werd gepresenteerd door Jan Hautekiet van de Vlaamse Radio 1 en Kirsten Paulus van L1. En dat leverde al gauw een eerste spraakverwarring op.

Want gezien de locatie kwam algauw het woord 'poepbacterie' ter sprake. Tot grote verbazing bij Paulus begreep haar Vlaamse collega Hautekiet iets heel anders onder dat woord.

Een wel érg vreemd bericht

Hier in Nederland worden daarmee bacteriën in onze uitwerpselen bedoeld, maar in Vlaanderen wordt het werkwoord 'poepen' gebruikt als term voor geslachtsgemeenschap. Dus wordt een nieuwsbericht over de 'poepbacterie' in het water van Zoutelande in de oren van een Vlaming een wel érg vreemd bericht...

