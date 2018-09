Deel dit artikel:













Van 't Westende na golden score uitgeschakeld op WK judo

Judoka Sam van 't Westende uit Vlissingen is bij het wereldkampioenschap in Azerbeidzjan in de eerste ronde uitgeschakeld. In de klasse tot 73 kilogram verloor Van 't Westende in Baku van Miklos Ungvari uit Hongarije.

In de reguliere wedstrijdtijd viel er geen beslissing. In de golden score (verlenging van de wedstrijd) verloor Van 't Westende op waza-ari. Omdat hij in de eerste ronde uitgeschakeld is, is het toernooi voor Van 't Westende (27) ook direct voorbij. Hij krijgt geen herkansing. Van 't Westende na golden score uitgeschakeld op WK judo (foto: Orange Pictures)