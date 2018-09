Directeur van Arduin vertrekt eerder vanwege onrust

De gehandicaptenorganisatie was deze week volop in het nieuws. Maandag werd duidelijk dat de helft van de cliënten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet vertrekken bij de locatie in Aagtekerke, omdat hen onvoldoende zorg geboden wordt.

Arduin - Fagotweg Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

De inspectie spreekt van 'ernstige tekortkomingen' in het behandelcentrum waar een deel van de cliënten gedwongen zijn opgenomen

Langer de tijd

Intussen is het nog niet gelukt om voor alle cliënten een andere plaats te vinden. Dat moest binnen een week gebeuren, maar dat gaat niet lukken, heeft Arduin laten weten. Tot nu toe is er nog maar één patiënt verhuisd. De inspectie heeft daarom besloten dat Arduin tot 1 oktober de tijd krijgt om voor de overige patiënten een nieuwe plek te vinden.

Kamervragen

Het nieuws over Arduin maakte veel reacties los. De cliëntenraad sprak van schokkend nieuws. John Kerstens van de PvdA en Fleur Agema van de PVV hebben Kamervragen gesteld over de beloning van de raad van toezicht van Arduin. Deze week werd bekend dat de leden hun beloning vorig jaar met 66 procent hebben verhoogd.

