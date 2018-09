Groene Ster naar tweede bekerronde zaalvoetbal

Reginio Resida maakte een van de drie doelpunten voor Groene Ster in het bekerduel tegen Apeldoorn (foto: Paul ten Hacken)

De doelpunten van Groene Ster werden gescoord door Reginio Resida (foto), Hicham El Kaddouri en Salim Sandee.

Bij Groene Ster deed international Saïd Bouzambou niet mee vanwege een schorsing. Bouzambou komt binnenkort wel met Oranje in actie. Maandag en dinsdag speelt Nederland twee oefeninterlands tegen Malta. Bouzambou is opgenomen in de definitieve selectie.