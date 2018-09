Ajax als voorbeeld voor derdedivisionist GOES

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Frans van Pagee)

Woensdag trainde GOES niet. In plaats daarvan keek de hele selectie naar Ajax, dat het in de Champions League opnam tegen AEK Athene. "De voorbereiding op komend weekend was anders dan anders", begint Veenstra. "Ik wilde graag dat de spelers inhoudelijk naar Ajax keken. Hoe wordt er druk gezet. Hoe wordt er opgebouwd. Dat soort zaken."

Eerste periodetitel

De wedstrijd van GOES (gedeelde tweede plaats) tegen laagvlieger HBS (vijftiende plaats) is belangrijk in de ogen van Veenstra. "Als we echt wat willen in de Derde Divisie, op korte termijn zou dat de eerste periodetitel kunnen zijn, moeten we zondag winnen."

Videoclipjes

GOES leed afgelopen zondag een onnodige nederlaag tegen JVC Cuijk (3-2). In de nabespreking wees Veenstra op de dingen die niet goed gingen. Ook kregen spelers persoonlijke videoclipjes toegestuurd van wedstrijdsituaties. "Ik wil dat spelers elkaar ook beter coachen in het veld. Geen algemene teksten zoals 'kom op' of 'tandje bij'. Ik wil dat ze het echt inhoudelijk benaderen en dat ze daarin stappen maken."

Rick de Punder (foto: René van der Vliet)

Bij GOES ontbreekt verdediger Rick de Punder (foto), die nog altijd last heeft van een enkelblessure. De Punder liep de blessure op in het oefenduel tegen de Griekse topclub Panathinaikos, afgelopen zomer. Hij speelde nog geen minuut voor GOES dit seizoen. Wel kwam hij in actie als international voor Sint-Maarten dat onlangs met 13-0 verloor van Haïti. De blessure is nog niet over volgens Veenstra, waardoor De Punder niet inzetbaar is.

GOES tegen HBS begint zondag om 14.30 uur op sportpark Het Schenge in GOES.