Bebloede vrouw rent gillend over straat, man aangehouden

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Bij de politie waren meerdere meldingen binnengekomen, dus gingen agenten naar de vrouw op zoek. Ze vonden haar in de Brakstraat en hebben zicht vervolgens over de vrouw ontfermd.

Signalement

Naar aanleiding van haar verklaring heeft de politie korte tijd later een 28-jarige man uit Vlissingen aangehouden die voldeed aan het opgegeven signalement. Hij is naar Torentijd gebracht.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Vandaag worden zowel de vrouw als de man verhoord. De politie heeft de zaak in onderzoek en doet zolang niet duidelijk is wat de precieze toedracht is van deze geweldpleging geen verdere mededelingen.