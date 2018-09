Krabbendijkenaren krijgen klappen na avond in het café

Politielogo op uniform agent (foto: Politie)

De twee inwoners van Krabbendijke, beide 24 jaar, hadden samen met enkele vrienden de avond doorgebracht in een café in hun dorp. Toen het café dichtging, besloten ze om nog niet naar huis te gaan, maar feestje nog even voort te zetten bij de muziektent in de Dorpsstraat.

Aangevallen

Rond 00.45 uur stopte er een auto bij die muziektent. De twee Krabbendijkenaren liepen naar de auto toe en spraken de inzittenden aan. Vervolgens werden ze naar eigen zeggen door nog onbekende reden zijn aangevallen.

Een van de inzittenden van de auto zou de twee hebben geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.