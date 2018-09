'Lichaam van vermiste vrouw na weken onzekerheid gevonden'

Politie zoekt naar Angelique Raas en haar auto in het Schelde-Rijnkanaal (foto: HV Zeeland)

'Einde aan onzekerheid'

Pierre Raas laat via Facebook weten dat zijn zus is gevonden en dat er aan zeven weken van onzekerheid een einde is gekomen.

Facebookpost van broer Pierre Raas over de vondst van het lichaam van zijn vermiste zus (foto: Pierre Raas)

De politie laat weten dat er bij het Vlaamse Beerse, bij Turnhout, inderdaad een stoffelijk overschot is gevonden dat mogelijk van de vrouw uit 's-Gravenpolder is, maar dat er nog geen identificatie heeft plaatsgevonden. De Belgische onderzoeksrechter doet verder onderzoek.

Angelique Raas raakte sinds 13 augustus spoorloos. De vrouw reed toen weg in een zwarte Suzuki Alto. Na de vermissing kreeg de politie verschillende tips. Naar aanleiding daarvan zocht de politie op meerdere plekken in Zeeland in het water met sonarapparatuur.

Twee auto's opgetakeld

Bij die zoektochten werden twee auto's uit het Schelde-Rijnkanaal gevonden en opgetakeld. Die auto's bleken niet van de vrouw te zijn.

Lees ook: