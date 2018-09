Gigantische garnalenvangst door warm weer en wegblijven natuurlijke vijand

Veel garnalen dus, dat lijkt goed nieuws, maar het is niet zo mooi als het lijkt. Want de enorme hoeveelheid aan garnalen zorgt volgens Caljouw ook voor problemen. "We kunnen een mooie omzet draaien maar het probleem is dat de handel en verwerking het niet aankan."

Oproep: minder op garnalen vissen

Het garnalenverwerkingsbedrijf Heiploeg in het Groningse Zoutkamp heeft de garnalenvissers inmiddels zelfs al opgeroepen om minder op garnalen te gaan vissen. "Ja, als de handel het echt niet aan blijft kunnen dan drukt dat uiteindelijk de prijs en zullen wij zelf moeten reduceren", bevestigt ook Caljouw.

Dat er dit jaar meer garnalen zijn dan eerdere jaren heeft volgens veel deskundigen te maken met de warme zomer. Daar is Caljouw het mee eens, maar volgens hem liggen er meer oorzaken aan ten grondslag. "Het komt met name doordat de natuurlijke vijand van de garnaal zich niet laat zien." Dat is de wijting. Een kabeljauwsoort die zich vooral voedt met garnalen.

Sorteerders zijn druk bezig met duizenden binnengekomen garnalen (foto: Omroep Zeeland)

En dat is vreemd vindt Caljouw. "Normaal is er enorm veel wijting. Nu zou het kunnen komen door de warmte. Want een wijting houdt niet van warm water. Maar wij denken dat het ook goed kan komen door het heien van de palen van windmolenparken op de Noordzee."

'Op langere termijn nog meer impact'

"Door de akoestische geluiden van de trilnaalden die ze gebruiken om de palen in de zeebodem te zetten zie je nu al dat de schol zich op andere plaatsten laat zien dan voorheen. En wij zijn heel bang dat op langere termijn dit nog meer impact heeft op onze visserij", aldus Caljouw.

Voorlopig wordt er nog gevangen en gaan ze na Yerseke bijvoorbeeld richting de garnalenverwerker in Zoutkamp. Daarvandaan gaan ze op transport naar de pelateliers in Marokko en daarna komen ze gepeld en al uiteindelijk weer terug in Zeeland.

'Schaarste is altijd vervelend'

Bij Caljouw blijft er op de kade achter de visafslag vooral een lach op het gezicht staan. "Weet je wat het is. Schaarste in visserij is altijd vervelend, dus veel visserij dat is het mooiste wat er is voor een visserman!"