Zeeuwse wint vredesprijs voor muziekproject met vluchtelingen

Cynthia Martens (foto: Omroep Zeeland)

Cynthia wilde graag iets doen voor kinderen met problemen en daarom ging ze in haar vakantie niet aan het strand liggen maar aan de slag als vrijwilliger. In augustus was ze twee weken op Lesbos.

'Muziek werkt therapeutisch'

Op het Griekse eiland zitten tienduizenden Syrische vluchtelingen in kampen. "De mensen daar hebben echt niets te doen", zei ze eerder tegen Omroep Zeeland. "Het is bekend dat muziek therapeutisch werkt en mensen helpt om hun problemen te verwerken. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."

Pax is een organisatie die zich inzet voor vrede. Over de prijs zegt de organisatie: "Dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over oorlog en geweld. PAX wil daar iets tegenover stellen en juist positieve verhalen laten zien. Verhalen van mensen die een verandering teweeg brengen, op grote of juist kleine schaal. Zij steken hun nek uit om geweld te voorkomen. Daarom waarderen wij hen met de PAX Duif."

Ook cabaretière Claudia de Breij kreeg gister de prijs.

De Vredesweek duurt nog tot 23 september.

