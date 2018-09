OR Arduin betreurt vertrek bestuursvoorzitter Van Wijk

"Vind maar eens iemand die de klus bij Arduin gaat klaren", zegt Van Beekum. "Ik heb nu drie bestuurders meegemaakt en eigenlijk is het bij alle drie niet goed gelukt. Het plan dat er ligt voor de toekomst van Arduin is super, maar nu komt het aan op het vinden van iemand die de boel echt kan repareren."

Grote mankementen

Van Beekum vindt wel dat er in de afgelopen te veel is mis gegaan binnen Arduin. Zoals de verhuizing naar zorgcomplex 't Baken in Vlissingen. "Alle plannen waren hartstikke mooi, maar in de uitvoering zien we grote mankementen. We worden overspoeld met dingen waarvan we zeggen: jongens, jongens... dit kan niet." Hij ziet ook ernstige tekorten in het omgaan met personeel. "Het goed luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Dat was een groot mankement."

Arjen Thijsseling, lid van de ondernemingsraad van Arduin, hoopt dat de storm aan negatieve berichten snel weer gaat liggen. "De negatieve berichtgeving van de afgelopen tijd heeft veel impact op de medewerkers en de cliënten. Die lezen ook de krant en zien van alles voorbijkomen op social media. Dat geeft veel onrust en is heel verwarrend voor ze. Ik hoop dat Arduin nu in een rustiger vaarwater komt en niet steeds weer negatief in het nieuws is."

Te veel mis

Josephine van Belzen is secretaris van de cliëntenraad. "Drie jaar geleden hebben we ingestemd met het nieuwe beleid bij Arduin, met name op het gebied van het vastgoed. Maar we zien dat er bij de uitvoering daarvan veel zaken niet goed gaan. Dat gaat dan niet over de zorg op de werkvloer, waarbij iedereen zijn stinkende best doet. Maar in de organisatie van alle veranderingen gaat teveel mis."

