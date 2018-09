Deel dit artikel:













Agressieve man steelt fiets van krantenbezorger

In Axel is vanmorgen vroeg een krantenbezorger in elkaar geslagen, waarna zijn belager er vervolgens met zijn fiets vandoor ging. De dader was volgens de politie waarschijnlijk onder invloed van drank en/of drugs. De man had kort daarvoor ook al een marktkoopman lastiggevallen.

Agent en politieauto, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Die marktkoopman werd volgens de politie vanmorgen rond 06.20 uur op de Markt in Axel aangesproken door de man. Die hing een onsamenhangend verhaal op en toen hij daarop niet de reactie kreeg die hij wilde, sloeg hij met een stok op de marktkraam. De marktkramer pakte de stok af en vervolgens liep de man weg in de richting van de Nassaustraat. Motor omgegooid Nadat hij de fiets van de krantenbezorger had afgepakt, fietste hij weg in de richting van de Buitenweg. Volgens de politie heeft de man mogelijk ook nog op de Kanaalkade een motor omgegooid. De politie is naar de man op zoek en roept getuigen op zich te melden. Het gaat om een man van tussen de 20 en de 25 jaar oud. Hij sprak Nederlands en was 180 tot 185 cm lang. Hij droeg een witte trui van het merk Nordic en een blauwe spijkerbroek met vale plekken.