De Meeuwen begint met een nederlaag aan 1e klasse B

De Meeuwen begon wat weifelend aan het eerste thuisduel van het seizoen. In het eerste kwartier werden er geen kansen gecreëerd. Ook de bezoekers hadden enigszins moeite om gevaar te stichten, maar ineens waren er drie kansen op rij voor Forum Sport. Eerst was daar een redding van Jesse Kerkhove, vervolgens haalde Maas Boogaard de bal van de lijn en in de daaropvolgende corner schoot Forum-spits Mike de Graaf net naast het doel van Kerkhove. Nadat De Meeuwen deze kansenregen had overleefd, was daar toch de treffer voor de gasten uit Voorburg. Brian de Jong zag een schot gekeerd worden, waardoor Kerkhove kansloos was en de 0-1 moest slikken. Omdat Forum redelijk stand hield, zocht het met een minimale voorsprong de kleedkamer weer op.



In de tweede helft probeerde De Meeuwen zich terug in de wedstrijd te knokken. Dat leverde de nodige mogelijkheden op voor de thuisploeg. Zo schoot Robin Dek rakelings naast en stuitte Delano Langeveld op de keeper. Net toen de ploeg van Daan Eikenhout meer geloof ging krijgen in een goede afloop was daar Lorenzo Seymonson die zes minuten voor tijd de 0-2 maakte. Forum Sport speelde de wedstrijd volwassen uit en bezorgde De Meeuwen bij het debuut in de 1e klasse B een zware kater.

Scoreverloop

0-1 De Jong (23)

0-2 Seymonson (84)



Opstelling

Kerkhove, Houterman, Lorello, Boogaard, Huibregtse, Melis (Jansen/68), Langezaal, Van de Woestijne, Francke (De Vlieger/76), De Nooijer, Dek