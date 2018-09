Kloetinge opent seizoen met gelijkspel

Luuk van Vossen juicht nadat hij de gelijkmaker heeft gescoord voor Kloetinge tegen Heinenoord (foto: Ron Quinten)

Kloetinge moest al snel na de aftrap een tegendoelpunt slikken toen Marvin Strik de 0-1 uit een vrije positie binnen kopte. Na de openingstreffer gebeurde er weinig bijzonders in het duel in de 1e klasse B. De ploeg van Marcel Lourens ging dan ook met de achterstand de kleedkamer in.

Na rust leek Kloetinge niet terug te komen in de wedstrijd tot Luuk van Vossen dertien minuten voor tijd achter een vrije trap ging staan. De jonge speler van Kloetinge schoot raak waardoor een punt voor de Bevelandse ploeg veilig was gesteld in de eerste wedstrijd van het seizoen.

Scoreverloop

1-0 Marvin Strik (14)

2-0 Luuk van Vossen (77)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Tiggele (De Leeuw/67), Van Vossen, Van den Dries, Özgan, Kole (Van Vooren/84), Van der Poel