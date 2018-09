Defensief Hoek houdt stand in Noordwijk

Kyle Doesburg in duel met Raies Roshanali van Noordwijk (foto: Orange Pictures)

Wilson

Hoek begon met een defensief blok van vijf verdedigers aan de wedstrijd. Opvallend was dat Fabian Wilson op de bank begon. Wilson was weer inzetbaar na een schorsing, maar Jelle Klap kreeg de voorkeur in de defensie. Hoek kreeg in de eerste helft goede kansen via Kyle Doesburg, maar scoorde niet.

Hoek-keeper Jordi De Jonghe verrichtte goed werk door topscorer Tjeerd Westdijk van het scoren af te houden.

Achttiende goal

Na rust kwam Noordwijk op een 1-0 voorsprong door een kopbal van Brayen Bröcker; het achttiende doelpunt al van Noordwijk dit seizoen. De Nooijer reageerde direct door een extra aanvallende impuls toe te voegen. Yves Nyemb kwam in de ploeg voor Ruben de Jager.

Het duurde niet lang voordat Hoek op gelijke hoogte kwam. Rik Impens profiteerde optimaal van een drie-tegen-twee-situatie door de 1-1 binnen te schieten. De assist was van Kyle Doesburg.

Rode kaart

Zinho Chergui liep tegen zijn tweede gele kaart waardoor de laatste vijfentwintig minuten met een man minder speelde.

Keeper Jordi De Jonghe onderscheidde zich met onder meer een goede redding op een inzet opnieuw Tjeerd Westdijk.

Afgekeurd

Hoek ontsnapte daarna aan een achterstand. Thomas Reynaers schoot de bal binnen achter De Jonghe, maar arbiter Wim Bronsvoort keurde het doelpunt af na protesten van Hoek-zijde. Vermoedelijk wegens buitenspel.

Noordwijk kreeg nog wat kansen in de slotfase, maar Hoek bleef overeind mede dankzij goed keeperswerk van Jordi De Jonghe.

Scoreverloop

1-0 Brayen Bröcker (49)

1-1 Rik Impens (57)

Bijzonderheden

Hoek speelde de laatste vijfentwintig minuten met tien man omdat Zinho Chergui na zijn tweede gele kaart het veld moest verlaten. Gert-Jan van Leiden moest na een kleine twintig minuten geblesseerd (hamstring) het veld verlaten.

Opstelling Hoek

Jordi De Jonghe, Jelle Klap, Kim Van den Bergh (Gianni Tiebosch/90+2), Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden (Fabian Wilson/19), Zinho Chergui, Reguillo Vandepitte, Ruben de Jager (Yves Nyemb/50), Rik Impens, Jonathan Constansia, Kyle Doesburg